محمد علي الحوثي يسخر من دول الحصار والتحالف

القيادي البارز في جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد علي الحوثي

سخر القيادي البارز في جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد علي الحوثي، من الدول التي تحاصر قطر، وكتب الحوثي، رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” في اليمن، في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر: “في مثل هذه الأيام قلنا لن يستطيعوا الانتصار على قطر ولا إضافة أي شروط غير 12 في سلسلة تغريدات بعد الوعيد الذي ألقاه النظام السعودي على لسان (وزير الخارجية عادل) الجبير وغيره”.

وقال مخاطبا قادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، “اليوم وبعد عام لحصار قطر نقول لهم ما لم تستطيعوا تحقيقه في قطر لن تستطيعوا تحقيقه في اليمن بعد أربعة أعوام.

يشار إلى أن السعودية تقود منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

واعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخا باليستيا فوق سماء مدينة ‎نجران جنوبي المملكة، وهذا هو خامس صاروخ يطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ بداية شهر رمضان.

وقالت قناة الاخبارية السعودية الرسمية ان ” الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران جنوبي المملكة”.

من جهتها قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت “صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر بنجران”.

وبلغ عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية سقوطها أو اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة 40، منذ 26 مارس/آذار الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة 144، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.