دعوات لحراك شعبي للإطاحة بالرئيس محمود عباس

محمود عباس

على غرار حُمى الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المنطقة، يستعد قطاع غزة الأحد لإطلاق حملة شعبية تطالب فيها بتنحي رئيس السلطة، محمود عباس، عن الحكم؛ من خلال مظاهرات وفعاليات جماهيرية ستجوب شوارع القطاع.

الحملة -التي ستشارك فيها حركة حماس- تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم (ارحل)، حيث نشر نشطاء تغريدات ومواد مصورة تدين سلوك رئيس السلطة في تعامله مع القطاع، خصوصا ما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على القطاع، والتي ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

عربي 21