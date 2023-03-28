مخاوف أمنية.. ترتيبات سرية تسبق زيارة زيلينسكي إلى بولندا

البوابة - رفضت السلطات البولندية، الكشف عن تفاصيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إلى وارسو، بحجة وجود مخاوف أمنية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة زيلينسكي إلى وارسو يمكن أن تتم قريبًا.

ورفض جابلونسكي، الذي أشار إلى مخاوف أمنية تتعلق بالزيارة، الإدلاء بمزيد من التفاصيل .

وأكد نائب وزير الخارجية، لراديو Wnet البولندي، أن ترتيبات زيارة زيلينسكي إلى البلاد، تتم بشكل سري وغير معلن.

وقال جابلونسكي: "أعتقد أن زيارة زيلينسكي ستحدث قريبًا، لكن دعونا لا نتسرع"

وأضاف: "بالتأكيد لن نعلن هذه الزيارة كما نفعل عادة... لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن هناك خطة يتم مناقشتها تتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب فيها.

وتابع: "يجري إنشاء نظام معين، ستعمل على أساسه هذه الآلية، والتي تسمى أحيانًا "خطة مارشال" لأوكرانيا".