مخاوف من حرب شاملة.. عناصر من حزب الله والجيش اللبناني يتسللون داخل حدود "اسرائيل"

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أن عشرات الجنود اللبنانيين، يرتدون زيًا عسكريًا، وأعضاء من "حزب الله" قد تسللوا عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي لمدة عشرين دقيقة، ثم عادوا إلى الأراضي اللبنانية.

ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الحادث، الذي وقع بالقرب من بلدة منارة خلال قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال هندسية في المنطقة، بأنه "خطير"، مشيرة إلى أن الجنود اللبنانيين كانوا يحملون أسلحة ويرتدون الزي العسكري.

وتتزايد التوترات على الحدود الجنوبية بين إسرائيل ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد الأوضاع إلى حرب شاملة، وذلك بعد التبادل الأخير للقصف بين الطرفين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي "قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية" ردًا على إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية بالقرب من قرية الغجر، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" يوم السبت الماضي من أن ضعف الردعية في مواجهة حزب الله اللبناني قد يؤدي إلى اندلاع صراع شامل على الجبهة الشمالية.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية مصادر في "أمان" قائلة إن إسرائيل تسعى لنشر الانطباع بعدم اهتمامها بمواجهة حزب الله، على الرغم من سياساتها في الأراضي الفلسطينية، مما يشجع الحزب على مواصلة التصعيد، بما في ذلك إطلاق القذائف المدفعية من جنوب لبنان نحو المستوطنات الشمالية، إضافة إلى إطلاق الصواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن واحدة من أبرز أشكال التصعيد التي قام بها حزب الله مؤخرًا هي إقامة خيام لعناصره داخل منطقة تخضع لسيادة إسرائيل، في إشارة إلى منطقة "مزارع شبعا".

