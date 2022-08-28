مخاوف من وقوع حادث بالمحطة النووية.. خطة لإجلاء السكان من "زابوروجيه"

وضعت سلطات منطقة زابوروجيه الأوكرانية، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، خطة لإجلاء السكان إذا تطلب الأمر ذلك، في حال وقوع أي حادث بالمحطة النووية.

وأكد رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أن المحطة النووية تعمل كالمعتاد، وأن مستوى الإشعاع طبيعي، مبينا أن القوات الأوكرانية تتعمد قصف المحطة بشكل مستمر.

وقال باليتسكي: "بمعرفة مدى تهور وقسوة نظام كييف تجاه الأشخاص الذين يسميهم مواطنيه في الخطاب العام، فإننا بالطبع مستعدون لأي تطور ولقد وضعنا خطة لإجلاء السكان في حالة وجود مثل هذه الحاجة".

وأشار رئيس الإدارة إلى أنه منذ 18 يوليو/تموز، تعرضت المحطة للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي.

حيث يتم القصف من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، من الضفة اليمنى لنهر دنيبر - من منطقتي مارجانيتس ونيكوبول. ويستمر القصف الآن بشكل شبه يومي.

وذكر باليتسكي أنه ونتيجة لقصف القوات الأوكرانية فقد حدث ضرر في أنظمة الدعم المساعدة للمحطة وبعض المرافق في إنرجودار وقتل مدنيان.