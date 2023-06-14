مخدرات وعمليات قتل اسرائيلية في دبي

احبطت الشرطة الاماراتية في مطار دبي عملية تهريب مخدرات حاول شاب إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره القيام بها حيث تم اعتقاله

وتحدثت مصادر اعلامية عبرية متطابقة منها موقع "والا" ان الشاب الاسرائيلي كان قد وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة قادما من تايلاند، وضبط بحوزته عشرات الجرامات من مخدر من نوع القنب في حقائبه.

أعلنت شرطة دبي، الأربعاء، القبض على عدد الأشخاص ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد اعتداء أسفر عن مصرع مواطن إسرائيلي.

وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي يفتعلها الاسرائيليون اينما حلو، فقد اعتقلت شرطة دبي قبل اقل من شهر عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية حيث تم احالة المتهمين إلى النيابة العامة.

ووفق المصادر فان القتيل تعرض للطعن حتى الموت، من دون معرفه الاسباب، وقد سارع القنصل الاسرائيلي في دبي الى المراكز الامنية لاحتواء المشكلة محاولا عدم تسريها الى وسائل الاعلام

