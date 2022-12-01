مخيم جنين.. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فجر الخميس في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما) ومحمد ايمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب شخص آخر بشظايا في الوجه، وحالته مستقرة.

ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم ونشره لقناصة على عدد من أسطح البنايات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد ان حاصرت منزليهما في جنين.

وانطلقت من أمام مستشفى ابن سينا، تظاهره كبيرة حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها فيما رددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.