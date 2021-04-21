مداهمات واعتقالات في روسيا قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني

ذكرت منظمة “أو في دي-إنفو” المتخصصة غير الحكومية أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل الثلاثاء والأربعاء.

داهمت الشرطة الروسية الأربعاء مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ خصوصا واعتقلت العديد من حلفائه، حسبما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.

قال المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة على تويتر إن الشرطة اعتقلت خصوصا ليوبوف سوبول الشريكة في منظمة نافالني المضرب عن الطعام والذي تم نقله إلى المستشفى في مستعمرة عقابية.

وذكرت منظمة “أو في دي-إنفو” المتخصصة غير الحكومية أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل الثلاثاء والأربعاء.

وألقي القبض على نافالني في كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى روسيا بعد فترة نقاهة أمضاها في ألمانيا عقب تعرضه لعملية تسميم اتهم موسكو بالوقوف خلفها. وقد نفت روسيا تلك الادعاءات.

وحكِم عليه بالحبس عامين ونصف العام لإدانته بتهمة انتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية فساد سابقة وسجن في معسكر بوكروف الواقع على مسافة 100 كيلومتر شرق موسكو والذي يعتبر أحد أكثر السجون تشددا في روسيا.

ودفع هذا الإعلان أنصاره للدعوة إلى تظاهرات في أكثر من ثلاثين مدينة في كل أنحاء البلاد.

وحذّرت وزارة الداخلية الروسية الاثنين من المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها مرتقبة الأربعاء دعماً للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

وجاء في بيان أن "وحدات وزارة الداخلية وقوى أمن أخرى لن تسمح بزعزعة استقرار الوضع وستتخذ كل التدابير اللازمة لحفظ النظام".