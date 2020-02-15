مدربة رياضية تستعرض قدرتها بملابس فاضحة في شوارع الرياض

أثارت مدربة جدلًأ بظهورها في شارع التحلية بالمملكة وهي تقدم استعراضًا وحركات رياضية مختلفة.

وأظهر فيديو المدربة وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية وسط تواجد العديد من العائلات لأول مرة في المملكة

ووقف المواطنون في الشارع يشاهدون المدربة وهي ترتدي ملابس رياضية كاشفة وتمارس الرياضة؛ حيث اعترض البعض على ملابسها مشيرين إلى أنها تخالف لائحة الذوق العام.

وتسبب مقطع الفيديو في جدلاً واسعاً بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مطالبين من الجهات المختصة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

#الذوق_العام



حسبنا الله ونعم الوكيل

على كل من طالتنا مضرته

شارع التحليه الآن بالرياض👇🏻 pic.twitter.com/Wt4wEUyK31 — جوهر مرزوق الاول عشر/MBS (@kolwu) February 15, 2020

الامانة: لم نتفق على ذلك

أوضحت أمانة الرياض اليوم بأن فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لمدربة تقدم عرضًا في شارع التحلية لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة بفعالية بسطة الرياض.

إشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود #أمانة_منطقة_الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة، وما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة. — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 15, 2020

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة، وما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة”.