مدن الولايات المتحدة تختنق بدخان الحرائق المستعرة في كندا (صور)

غلف دخان حرائق الغابات القادم من كندا الاربعاء، عديد الولايات والمدن الاميركية خصوصا على الساحل الشرقي، فيما حث البيت الابيض من يعانون مشاكل صحية على اخذ احتياطاتهم مع بلوغ التلوث مستويات خطيرة.

ولفت نيويورك سحابة دخان احالت الاجواء الى اللون البرتقالي واخفت ناطحات السحاب، فيما عاد السكان الى الكمامات التي لم يمض سوى نحو عام على تخليهم عنها مع تراجع خطر فيروس كورونا.

وفي بيان يعكس المخاوف حيال مخاطر الدخان السام، دعا البيت الأبيض الأميركيين إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية في ظل نسب التلوث العالية، وخصوصا من يعانون مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

وطلبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار من المواطنين كذلك تفقد جيرانهم واصدقائهم والتأكد من أنهم بخير، ودون ان يفوتها القول ان ما يجري هو مثال حي ومقلق لما يمكن ان تؤول اليه الامور بسبب التغير المناخي.

وشملت التحذيرات التي اطلقتها وكالة حماية البيئة الأميركية جراء تردي نوعية الهواء أكثر من مئة مليون شخص يقيمون شمال-شرق البلاد من شيكاغو شمالاً وحتى أتلانتا جنوباً.

وفي الاثناء، تواصل مقاطعة كيبيك الكندية عمليات اجلاء السكان بعدما تحولت إلى بؤرة للحرائق التي تجتاح اجزاء واسعة من البلاد.

