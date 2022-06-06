مذبحة في صعيد مصر

اقدم شاب مصري، الإثنين، على ارتكاب مذبحة مروعة، يحق عائلته حيث أطلق النيران على أسرته بمحافظة قنا، جنوبي مصر، ما أسفر عن مقتل والده وأشقائه الأربعة وإصابة والدته.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغا بمقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية بقرية أبومناع غرب مركز دشنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل “عبدالناصر إبراهيم” 70 سنة، وأبنائه الأربعة، وهم: “أحمد”، و”محمد”، و”وحيدة”، و”نجاة”، وإصابة زوجته “سعاد” بطلق ناري بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، بحسب ما أوردته وسائل إعلام وصحف مصرية منها “المصري اليوم”، و”اليوم السابع”.

وأكدت التحريات الأولية، أن ابن المجني عليه الأكبر أطلق النار على والديه وإخوته؛ بسبب خلافات على الميراث، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من القبض على المتهم، وجار عرضه على النيابة العامة، بحسب المصادر.

وانتشرت في الآونة الأخيرة حوادث القتل والعنف في المجتمع المصري بصورة ملفتة، ففي أواخر مايو/أيار الماضي أحدثت جريمة قتل 5 أفراد من أسرة واحدة بمنطقة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، ضجة واسعة في الشارع المصري، وعرفت إعلاميا بـ”مذبحة الريف الأوروبي”.