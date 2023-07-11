مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان

اصدرت مفوضية الانتخابات الباكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية "ازدراء القضاء"، بحسب ما افادت قناة تلفزيونية محلية الثلاثاء.

ومنذ اطاحته من السلطة في تصويت برلماني، يواجه خان عشرات الملاحقات القضائية التي يرى محللون ان تحريكها ياتي في سياق استنساخ تكتيك طالما استخدمته حكومات هذا البلد لإسكات المعارضين.

وقالت قناة "ار نيوز" ان إن مذكرة الاعتقال، وخلافا لسابقاتها، لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة في إسلام آباد وجهت في 10 ايار/مايو لائحة اتهام الى خان على خلفية واحدة من قضايا الفساد التي يواجهها، وامرت بحبسه ثمانية ايام على ذمة التحقيق. لكن المحكمة العليا اعلنت بعدها بيومين ان التوقيف غير قانوني وافرجت عنه.

وتتعلق القضية باتهام خان ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء بين العامين 2018 إلى 2022.

وعقب قرار توقيف خان شهدت البلاد اعمال شغب ومواجهات عنيفة بين انصاره وقوات الامن والجيش نحم عنها وفاة عشرة اشخاص واصابة المئات فضلا عن اعتقال اكثر من اربعة الاف شخص.

وكان رئيس الوزراء السابق اتهم الجيش بالتامر مع الحكومة في حادثة محاولة اغتياله بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويرى مراقبون ان هذا التحذير يظهر مدى تدهور العلاقات بين خان والجيش النافذ في البلاد، والذي كان سانده عند وصوله للسلطة عام 2018، لكنه لم يتدخل لمنع ازاحته عبر تصويت في البرلمان في العام 2022.