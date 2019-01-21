مذكرة اعتقال مغربية بحق الصحفي المصري أحمد منصور

الصحفي المصري أحمد منصور

أكد موقع مغربي أن القضاء المغربي، أصدر مذكرة توقيف وجلب دولية في حق الإعلامي المصري أحمد منصور.

و بحسب موقع “اليوم24 ” فإن المذكرة التي لم يعلن عنها القضاء المغربي بشكل رسمي، ولم يتحدث عنها الصحافي أحمد منصور، أكدت مصادر صحتها ، من العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، فيما ينتظر أن يتم الكشف قريبا عن تفاصيلها.

وكان أحمد منصور تحول إلى مادة دسمة في الإعلام المغربي سنة 2015، عندما وجهت له اتهامات بالزواج العرفي من ابنة مخرج مغربي معروف، وهو ما نفته عائلتها، وقيادات حزب العدالة والتنمية التي وجهت لها اتهمات بـ”الوساطة”.

ومنصور، المعروف بمعارضته للنظام المصري، صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية، تسببت في توقيفه في ألمانيا سنة 2015، قبل أن يتم الإفراج عنه.