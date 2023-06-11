مذيع أمريكي يلمح إلى أن باراك أوباما شاذ جنسيا

ألمح الإعلامي تاكر كارلسون إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما شاذ جنسيا وزوجته ذكر، بالتزامن مع تداول نشطاء صورا مريبة للزوجان في مرحلة الشباب.

وقال كارلسون خلال الحلقة الثانية من برنامجه الجديد "تاكر على تويتر" أن أوباما لديه "حياة شخصية مخيفة للغاية".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها الإعلامي كارلسون أوباما علانية، ففي العام 2021، تعرض للسخرية على نطاق واسع في تويتر بعد أن وصف أوباما بأنه "كاره"، مشيرا إلى أنه وفي العام 2008 كان من الواضح لأي شخص كان ينتبه أن باراك أوباما أنه يتمتع بحياة شخصية غريبة ومخيفة للغاية، ومع ذلك لم يسأله أحد عنها.

وبين الإعلامي المعروف مشيرا أنه وعند هذه النقطة تم اعتبار سلوك القائد في زواجه، العلاقة الأساسية في حياته شخصية، غير ذي صلة .

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الأمريكي السابق بصحبة زوجته خلال مرحلة الشباب، وكانت الصور تظهر زوجته ميشيل بملامح رجولية، الأمر الذي دفع العديد للحديث عن أنها متحولة جنسية أو ربما مازالت للآن ذكرا!

في المقابل، أعاد نشطاء نشر الصور الأصلية لسيدة أمريكا الأولى سابقا، مؤكدين أن المتداولة معدلة حتى تظهر ميشيل كرجل وليس كأنثى.