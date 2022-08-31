مذيع باكستاني يقدم تقريره التلفزيوني ومياه الفيضانات تغمره (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مصور لمذيع باكستاني، وهو يقدم تقريره التلفزيوني، من قلب مياه الفيضانات التي كانت تغمره من كل الاتجاهات، وهو بالكاد يتمسك بحافة صخرة، رغبة منه في نقل معاناة مواطني بلاده، جراء الفيضانات التي تجتاح الباكستان منذ أشهر.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضا من ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.

ونرى أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.

كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.

Dedicated reporter of Pakistani Media reporting in neck deep flood water with his camera man we should pray for Pakistan because it's suffering from devastating floods in which more than 1000 people lost their lives and above 1500 injured#PrayForPakistan 🤲🏻 pic.twitter.com/BwV5jzZMoc — Muhammad Yawer Lone محمّد یاور لون (@iam_yawer) August 29, 2022

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية.

وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت على أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن. وكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.