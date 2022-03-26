مراكز سرية اسرائيلية تدرب الاوكرانيين لمواجهة الجيش الروسي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الجمعة، أن مجموعة من ضباط إسرائيليون سابقون تقوم بتدريب مدنيين أوكرانيين في منشأة سرية في غرب أوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي شهره الثاني.



وقال مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه للصحيفة: إن "القيادة السياسية العليا على دراية بالتدريب لكنها تختار غض النظر عن هذه التدريبات"، مضيفًا "نحن جميعًا متحدون في دعمنا وتضامننا تجاه أوكرانيا، التي تعرضت لأسوأ نوع من العدوان الروسي".



وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء المدربين لديهم تجربة قتالية غنية، وانتقلوا إلى أوكرانيا مباشرة بعد الغزو الروسي، في مهمة وحيدة هي تدريب الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين الإسرائيليين دربوا مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد جنود الجيش الروسي.



وقالت إن المكان الذي يجري فيه التدريب "سري للغاية"، مشيرةً إلى أنّه "منشأة ضخمة تضم عدة مبانٍ صناعية في غرب أوكرانيا".



يشار إلى أن الإسرائيليون المشاركون في برنامج التدريب قالوا "إنهم لا يعتقدون أن الغزو الروسي سينتهي قريبًا".