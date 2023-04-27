مراهقة اخرى تشنق نفسها في خامس حادثة انتحار ببغداد خلال 24 ساعة

في واقعة هي الخامسة من نوعها خلال 24 ساعة، اقدمت مراهقة عراقية على "الانتحار" شنقا بوشاح (شال) داخل منزلها في العاصمة بغداد، بحسب ما افادت وسائل اعلام الخميس.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر امني قوله ان المراهقة التي تبلغ من العمر 14 عاما "قامت بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال).. ودون معرفة أسباب الانتحار".

واضاف المصدر انه تم فتح تحقيق في الواقعة فيما جرى نقل جثة الفتاة الى دائرة الطب العدلي في بغداد.

انتحار زوجين عراقيين بطريقة بشعة في بغداد

وقبل هذه الحادثة بساعات، كان زوجان يقدمان على الانتحار معا بطريقة بشعة في قرية الذهب الأبيض التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، بحسب ما افاد مصدر امني.

واوضح المصدر ان كلا الزوجين البالغ عمرهما 27 و24 عاما على التوالي، قاما بجرح نفسيهما في منطقة الرقبة ووريد الذراع وفي الصدر باستخدام الة حادة، ما ادى الى نزفهما حتى الموت.

على ان تقارير اخرى قالت ان الزوجين جرى نقلهما الى المستشفى من قبل ذويهما، وانهما لا يزالان يتلقيان العلاج، ودون معرفة الدوافع التي جعلتهما يقدمان على ما فعلاه.

وفي واقعة اخرى لا يزال يلفها الغموض، اطلق طالب صيدلة النار على نفسه من مسدس في حي العلاوي وسط بغداد الخميس، بحسب ما افاد موقع "شفق نيوز".

انتحار مراهقة شنقا بمروحة السقف

ومساء الاربعاء، كان ذوو مراهقة في السابعة عشرة من العمر يعثرون على جثتها معلقة من رقبتها الى مروحة سقف منزلهم في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال مصدر امني ان ذوي المراهقة قالوا ان ابنتهم "كانت تعاني من حالة نفسية".

ورد لنا من خلال عملنا في مجال الرصد المجتمعي



ان القاصر التي تدعى ( رانيا محمد سامي )،البالغة من العمر ١٧ سنة من بغداد من ابوين منفصلين



الضحية رانية تقطن مع والدها دون اخوتها الأخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض



وصل لنا مقطع فيديوا مصور من قبل عائلتها وهي… pic.twitter.com/vCPG9quW4Q — Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 26, 2023

وشككت منظمة "حقوق المرأة العراقية" في بيان بطبيعة ظروف وملابسات انتحار المراهقة التي تدعى "رانيا" ذات ال 17 ربيعا، عقب انتشار فيديو يظهر جثتها وهي معلقة بمروحة في السقف.

وأوضح البيان، نقلا عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن الفتاة كانت تحاول الانتقال للعيش مع والدتها، أو حتى زيارتها إلا أنها كانت تمنع من ذلك، منوها إلى أن الفتاة منعت أيضا من إكمال تعليمها.

انتحرت في النجف بسبب "خلافات زوجية"

الى ذلك، قال موقع "السومرية نيوز" نقلا عن دائرة صحة مدينة النجف جنوب بغداد، أن شابة تبلغ من العمر 17 عاما اقدمت على الانتحار في حي العسكري شمالي المدينة، عازية السبب الى "خلافات زوجية".

ولم يوضح الموقع الطريقة التي اقدمت فيها هذه الشابة على الانتحار.

وشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الانتحار منظمة الصحة العالمية، ان واحدا من كل أربعة عراقيين من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص.