مرزوق الغانم يعود لرئاسة البرلمان الكويتي

عاد البرلماني مرزوق الغانم، اليوم الإثنين، لرئاسة برلمان دولة الكويت، بعد ان قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020 حيث عقد البرلمان العائد جلسته الاولى برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

وامس الاحد حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حلّ مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان الانتخابات التي أجريت سبتمبر/أيلول 2022 والتي تمت بموجب قرار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، القاضي بحل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة.

وسيكمل "المجلس المنحلّ"المدة المتبقية له وفق الدستور، من اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل المبطل".

ويحظى مرزوق الغانم بشعبية جارفة في اوساط الشعوب العربية وقد اتخذ مواقف صارمة في المحافل الدولية والعالمية ضد تواجد اسرائيل في الموسسات والمنظمات الحقوقية وقام بطرد وفود اسرائيلية من القاعة التي كان يتواجد فيها خلال اللقاءات والاجتماعات تنديدا بمواقف الاحتلال وجرائمه بحث العرب