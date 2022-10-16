مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة‎‎

صدر في الكويت الاحد، مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحسب ما أفاد مركز التواصل الحكومي الكويتي.

وذكر المركز عبر تويتر ان التشكيلة الجديدة ضمت اسماء كل من بدر حامد يوسف الملا الذي سيتولى وزارة النفط، والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح للخارجية، وعبدالوهاب الرشيد وزيراً للمالية، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح للدفاع.

ولوحظ مغادرة أسماء واجهت انتقادات نيابية من التشكيلة الجديدة ومنها الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية قبل أن تنتقل إلى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.



صدور مرسوم بإعادة تشكيل الوزارة#CGCKuwait pic.twitter.com/jwG6Md22kd — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) October 16, 2022

كما خرجت من التشكيلة رنا الفارس التي اعتذرت عن قبول المشاركة في الحكومة الجديدة، فيما دخلت سيدتان هما أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز التي ستتولى حقيبتي الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي جاسم محمد البغلي التي اسندت اليها حقيبة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الى جانب تعيينها وزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.

وحرص الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (66 عاما) على تسمية نائبين كوزيرين في حكومته هما بدر الملا والسلفي عمار العجمي.

ورفع مجلس الأمة الكويتي جلسته الافتتاحية في وقت سابق الاحد، بسبب غياب الحكومة، وذلك بناء على مرسوم صدر بتأجيل انعقاد المجلس.

واوضح عادل اللوغاني أمين عام مجلس الأمة انه جرى استبدال الدعوات التي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.

وثار جدل في الأيام الأخيرة بسبب تأجيل انعقاد المجلس والتوجه الى توزير نواب جنباً إلى جنب مع وزراء سبق ان رفضوا وجودهم في الحكومة.

وكانت الانتخابات التي جرت في 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، قد تمخضت سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين.