مشاركة حكومية وخاصة في ملتقى غذائي سعادتي الثامن

قامت المبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي ومركز الطارق للتأهيل والتوحد بإطلاق غذائي سعادتي وذلك في ظل إهتمام حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الرشيدة باسعاد كل مواطن و مقيم.

ومن منطلق فرضية الغذاء يؤثر بشكل كبير في أداء الفرد، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعادته ، أطلقت غذائي سعادتي بالتعاون بين مركز الطارق للتأهيل و التوحد و الجامعة الكندية دبي ملتقى غذائي سعادتي الثامن ، ضمن مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي شارك في هذه المبادرة من عام 2015 كل من جامعة عجمان وزارة الاقتصاد ، شرطة دبي ، جامعة الشارقة ، و الجامعة الكندية دبي ، ضمن الدراسة العلمية «التغذية وأمراض العصر، وتأثيرها على مستوى السعادة عند الإنسان » .

رسالتنا من خلال مبادرة غذائي سعادتي هو مواجهة التحديات اليومية التي يقابلها الموظف و الشخص بشكل عام وخاصة أصحاب الهمم والتوحد بالاعتماد على أسلوب جديد يبدأ من داخل المنزل .



أما تواصلا و تفعيلا لهذه الدراسة و هذه المبادرة حرصنا على تنظيم ملتقى غذائي سعادتي دوريا بشكل منتظم بالتعاون مع شركائنا الاستراتجيين ، حيث أن الهدف من ملتقى غذائي سعادتي هو :



• تعزيز التوعية بالرابط بين الصحة العامة و الوقاية من الأمراض و بين الغذاء الذي نتناوله يوميا عن طريق محاضرات يطرحها أطباء و مختصين في المجال .

• تمكين الموظف و الفرد عامة من مواجهة التحديات اليومية عن طريق تعزيز النظم الغذائية التي ترتكز على تناول الأطعمة الصحية .

• المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع مؤشر السعادة .

• تعزيز الخدمات المجتمعية .

• المساهمة في تحسين الأداء الوظيفي .

والأهم هو تحفيز المتطوعين في المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات لرفع مستوى التوعية للوقاية من الأمراض وتم تكريم فريق سفراء الأمل التابع للمبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي بلقب سفراء العمل التطوعي وتكريم المتطوعين على دورهم في انجاح المؤتمرات والملتقيات التابعة للمبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي وملتقى غذائي سعادتي.



وبين الأمين العام للمبادرة السفير المستشار طارق سيف ان مركز الطارق للتأهيل والتوحد قام بمشاركة اصحاب الهمم والتوحد في الدراسة ودلك لعلاقة الغذاء في تعديل سلوك اطفال التوحد وفرط النشاط وهو هدف للوصول لوقاية المجتمع من الامراض .

وتعتمد آلية عمل مبادرة " غذائي سعادتي "

1- اختيار مجموعة من الموظفين والأطفال المصابين بالتوحد مع الوالدين.

2- أخذ عينة دم من طرف جهات مرخصة و استخدامها في اجراء تحاليل التغذية و أمراض العصر حيث استفاد منها منذ انطلاق المبادرة كل من موظفي شرطة دبي باختلاف اداراتها ومنها الإدارة العامة للجودة الشاملة سابقا ٥٠ موظف الإدارة العامة للأدلة الجنائية ٢٥٠ موظف وإدارة أمن المطار ٥٠ موظف ، وجامعة عجمان ١٥٠ موظف ،والجامعة الكندية دبي ٣٥ موظف وتم عمل الفحوصات ل ٥٠ موظف ضمن الملتقى الثامن ، والمركز الأكاديمي لتنمية الطفل ٤٠ شخص من أصحاب الهمم والتوحد بالإضافة إلى الاهل ، وموظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دبي ٦٠ موظف ، و غيرها ... بتكلفة 10000 درهم إماراتي لكل شخص

3- تفريغ البيانات بالتعاون مع طلاب الجامعات .

4- توزيع النتائج مع شرح مفصل لها .

5- الاختتام بمؤتمر غذائي علاجي الدولي الخامس ببرج خليفة فندق أرماني 27-4-2019 وسوف يكون المؤتمر شامل لجميع نشاطات مركز الطارق للتأهيل والتوحد والمبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي.