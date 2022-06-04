مسؤولون اسرائيليون: الموساد برئ من دم علي إسماعيل زادة

نقلت صحيفة نيوريورك تايمز الاميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار ان جهاز الموساد غير ضالع باغتيال القائد الإيراني علي إسماعيل زادة الذي عثر عليه قتيلًا داخل منزله.

واعلن في الثالث من حزيران الجاري عن العثور على أحد قادة الحرس الثوري الإيراني مقتولا في منزله، ووجهت طهران اصابع الاتهام الى اسرائيل

وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

وكان آخرهم العقيد في الحرس الثوري، صياد خدايي، الذي قتل يوم 22 مايو/أيار المنصرم برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، في أثناء عودته إلى منزله.