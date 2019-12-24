مسؤول أمريكي: الأحكام السعودية الصادرة بشأن مقتل خاشقجي "خطوة مهمة"

وصف مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية يوم الاثنين الأحكام الصادرة بحق خمسة أشخاص على صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بأنها “خطوة مهمة”، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من جانب البيت الأبيض.

وقال المسؤول البارز: “الأحكام الصادرة اليوم تشكل خطوة مهمة في محاسبة أولئك المسؤولين عن الجريمة الشنيعة”، مضيفا أن المحاكمة هي “جزء من عملية قضائية مستمرة”.

وأضاف: “أعلم أن هناك البعض ممن يقولون إن هذا لم يمس كل شخص مسؤول في المملكة”.

وأوضح أن واشنطن فرضت عقوبات على السعوديين الذين يزعم أنهم شاركوا في عملية القتل التي وقعت بالقنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت يوم الاثنين عن صدور أحكام بإعدام خمسة من المتهمين بعد إدانتهم بقتل خاشقجي، دون الكشف عن أسمائهم.

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحافي، بثته قناة الاخبارية السعودية الرسمية اليوم الاثنين، إنه” تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي “، مشيرا إلى أنه “تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه”.

واعلن المتحدث باسم النيابة السعودية أنه” تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه إليه تهم”. (د ب أ)