مسؤول أمريكي يزور القدس ورام الله

يصل اليوم الأحد إلى القدس ورام الله، هادي عمرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية،بحسب موقع "واللا" العبري.

وأشار "واللا" نقلا عن مسؤولين اسرائيلييين إلى أن هادي عمرو سيجتمع مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومع مسؤولين فلسطينيين، موضحا أن هذه الزيارة ستكون أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن يجتمع عمرو بكبار المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزارة الخارجية ووزارة الأمن، أما في رام الله فمن المتوقع أن يجتمع مع مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ومسؤولين آخرين فلسطينيين.

وذكر موقع "واللا" أنه وفق مسؤولين إسرائيليين، فإن "أحد أسباب زيارة عمرو هو التعرف بشكل شخصي على المسؤولين الجدد في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة للاستماع إلى سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأحد المواضيع الأساسية التي سيناقشها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في إسرائيل هو إعادة إعمار قطاع غزة والآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة".

وبحسب الموقع العبري، يقدر مسؤولون إسرائيليون أن عمرو سيتطرق خلال مباحثاته إلى قضية هدم الجيش الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعدما انتقدت إدارة بايدن هدم منزل المعتقل الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، منتصر شلبي، فجر الخميس الماضي، في حين أنه من المتوقع أن يناقش عمرو الأزمة السياسية الداخلية في السلطة الفلسطينية في رام الله، بعد وفاة الناشط نزار بنات.