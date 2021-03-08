مسؤول أممي: آلاف اليمنيين سيموتون بسبب قطع المساعدات البريطاينة

انتقد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، قرار الحكومة البريطانية بقطع الدعم الإنساني عن اليمن.

واعتبر وزير التنمية الدولية البريطاني السابق لوكوك، إن قرار حكومة بوريس جونسون هي محاولة “لضبط حسابات الحكومة على ظهور الشعب اليمن الجائع”.

وعبر لوكوك عن صدمته إزاء القرار البريطاني، مشيرا إلى أنه سيتسبب بوفاة آلاف اليمنيين، ويضر بالتأثير البريطاني

ووصف القرار بأنه “ضرر على المدى المتوسط والبعيد، وكل ما سيتم توفيره في الخطة الكبيرة، هو مبلغ قليل من المال”.

بريطانيا تضبط ميزانيتها

وأضاف لوكوك أن القرار “بعبارات أخرى هي محاولة لضبط الميزانية على حساب الشعب اليمني الجائع وسيترك تداعيات على اليمنيين الآن وكذلك على العالم في المدى البعيد”.

وأعلنت بريطانيا أنها ستمنح اليمن هذا العام 87 مليون جنيه، أي أقل من 164 مليون جنيه قدمتها في عام 2020.

وبرر جونسون القرار بأنه نابع من “الظروف الحالية الضاغطة” التي تسبب بها فيروس كورونا، وأكد أن الرأي العام سيوافق على أن الحكومة “حددت أولوياتها بطريقة صحيحة”.

مجاعة عالمية

وحذّر مسؤولو الأمم المتحدة من تحول النزاع في اليمن إلى مجاعة عالمية متزايدة، بعد وصف الحرب فيه بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتلعب بريطانيا دورا مهما في الحرب كونها تمد الأطراف المتحاربة بالسلاح، وبخاصة السعودية التي تقود الحرب مع الإمارات وعدد آخر من الدول العربية.

وقالت الصحيفة إن التدخل الشرس قد يدفع عددا من النواب المحافظين في المقاعد الخلفية من البرلمان والغاضبين على قطع الدعم ويأملون باستخدام تداعيات القرار على الشعب اليمني ومناطق أخرى مثل سوريا من أجل إقناع زملائهم للدفع ضد السياسة الجديدة.

وكان قرار تخفيض الميزانية بشكل مؤقت من 0.7% إلى 0.5% من الدخل الوطني قد اتخذ في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن أجل أن يصبح القرار قانونا فالحكومة تحتاج لتصويت برلماني من أجل تغييره، ولم يتم تحديد موعدا بعد.

خسارة كبيرة للأرواح

وقال لوكوك إن قطع الدعم عن اليمن بنسبة 50% سيتسبب بالأذى، متوقعا حصول تخفيضات للدعم إلى اليمن من دول أخرى. وأضاف: “لا مفر من أن هذا سيترك أثرا وخسارة كبيرة للأرواح ومراكمة البؤس في الكثير من الأماكن”.

وفي يوم السبت، كشفت وثائق مسربة عن أن وزارة الخارجية البريطانية تفكر بتخفيض برنامج الدعم إلى الصومال بنسبة 60%، وجنوب السودان بنسبة 59%، أما التخفيض المخطط له لسوريا فهو 67%، وليبيا 63%، ونيجيريا 58%.

وقال لوكوك: “لا جدال في أن بريطانيا عليها مسؤوليات في اليمن” و”هي المفاوض الرئيسي الذي يصيغ القرارات في مجلس الأمن (حامل القلم) ومزود مهم للدعم الإنساني في الماضي وعليها مسؤوليات تاريخية. ولهذا كان صادما أن تقوم بقطع كبير كهذا”.

ويعلق لوكوك أن نقد مسؤول في الأمم المتحدة بريطانيا، ومن بريطاني عمل في قطاع الخدمة المدنية أمر نادر، ولكنه واحد ممن عبروا عن غضبهم من قرار الحكومة الذي وصفته المنظمات الإنسانية بـ”حكم الإعدام”، ووصفه وزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشل “بقرار مذهل”.

موقف بريطانيا الدولي

وحذر لوكوك من تأثيرات القرار السلبية على موقف بريطانيا الدولي، قائلا: “تتمتع بريطانيا بسمعة قوية كقائد بين المانحين ولاعب في التنمية الدولية. وسيترك هذا أثره الكبير على سمعتها. وسيترك أثرا واضحا على سمعتها وبخاصة أنه التزام أقرت به الأمم المتحدة. والكل سيرى أن ميزانية الدعم مستهدفة، ولا تزال الحكومة تقترض وبمعدلات عالية ولكنها استهدفت ميزانية الدعم وقطعتها”.

وقال إن قرار بريطانيا هذا سيؤثر على قدرتها في التأثير على بقية الدول الأخرى. ورغم عدم وجود أدلة بعد، فإنه قد يدفع الدول الأخرى لعمل المثل. وقال إن “النتيجة هي مزيد من خسارة الأرواح والبؤس ومزيد من عدم الاستقرار والتشرذم ومزيد من المشاكل الجوهرية في هذه المناطق الساخنة والتي نعرف من التجربة المرة أن لديها قابلية على الانتشار وخلق ديناميتها الخاصة وبعواقب دولية بما فيها دول كبريطانيا”.

جمع 3.8 مليار دولار لليمن

وعوّلت الأمم المتحدة على جمع 3.8 مليار دولار لليمن من 100 حكومة ومانح أو يزيد في مؤتمر افتراضي يوم الإثنين الماضي، ولكنها حصلت على 1.7 مليار دولار فقط و”هذا يعني أن عددا كبيرا من الناس سيظلون في حالة من الجوع البطيء”. و”سيؤدي هذا لخسارة كبيرة في الأرواح. وربما تجنبا كل هذا لو كان لدينا مالية أفضل”.

وعبّر لوكوك عن خوفه من أثر قطع الأموال في الدعم لليمن على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل اللاجئين السوريين في مؤتمر للمانحين هذا الشهر، بالإضافة لأثره المباشر على جهود الأمم المتحدة لتمويل تخفيف آثار التغيرات المناخية، وهو موضوع تحاول بريطانيا أن تكون في مركز القيادة بصفتها رئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ المقرر عقده في تشرين الثاني/ نوفمبر في غلاسكو، وسيقترح المؤتمر 100 مليار جنيه في العام للدول الفقيرة لتخفيف التغيرات المناخية وهو وعد لم يتم تحقيقه.

ودعا لوكوك الغرب لملاحظة أثر تخفيض الدعم: “لا يتذكر الناس هذا جيدا، لكن مناشدة الأمم المتحدة من أجل سوريا في 2014 لم تلق دعما كبيرا مقارنة مع 2012 و2013”. مشيرا إلى أن نتيجة كل هذا كانت موجة المهاجرين في 2015 “وكان هذا مثالا على الفشل في السيطرة على الوضع ومساعدة الناس الذين تأثروا مباشرة”.

الحوثيون ومأرب

وحث لوكوك كل الأطراف على الدفع باتجاه تسوية سياسية، وتوقف الحوثيين عن الهجوم على مأرب التي تعد من أقوى معاقل الحكومة في شمال اليمن. ويضيف: “هناك حوار مثير يدور بين الحركة الحوثية حول الدفع باتجاه مأرب أو القبول بصفقة جاهزة لهم. ويمكنهم الحصول على الكثير، رفع الحصار عن الموانئ والمطارات ووقف إطلاق النار واعتراف واضح بهم وأنه سيكون لهم دور واضح في حكومة تشارك للسلطة”.

ومن المتوقع أن يتقاعد لوكوك من منصبه كمنسق للشؤون الإنسانية ويعود بشكل دائم إلى بريطانيا لقضاء وقت دائم مع عائلته. ومن النادر أن شجب جهود دول بعينها في مجال الدعم، وظل يبتعد حتى الآن عن التعليق على السياسة البريطانية.

فيروس كورونا

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الأثر المزلزل لفيروس كورونا على الاقتصاد “أجبرنا على اتخاذ القرارات الصعبة والضرورية بما في ذلك تخفيض مؤقت لمجمل ما ننفقه على الدعم. ولا نزال ندرس ما يعني هذا لكل برنامج ولم يتم اتخاذ قرارات بعد”. و”لا نزال أكبر متبرع في العالم ونخطط لإنفاق 10 مليارات دولار لمكافحة الفقر ومعالجة التغيرات المناخية وتحسين الصحة العالمية”.