مسؤول ايراني: إعادة انتشار القوات الأمريكية هدفه شن حرب في المنطقة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فلاحت بيشة، إن موافقة مجلس التعاون الخليجي على إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج يهدف إلى شن حرب في المنطقة

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن سياسة إيران هي عدم البدء في الحرب، وأي حوادث في المنطقة ليست ضمن سياساتنا، ونفى وجود أي جماعة في المنطقة تحارب بالوكالة عن إيران.

وأعرب المسؤول الإيراني عن رفض بلاده اتهامات شركة التأمين النرويجية لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين في المنطقة يسعون إلى زعزعة أمن الخليج الهش لتحقيق مصالحهم.

وقال إن تفجيرات الفجيرة مثيرة للشك، وطهران بانتظار إعلان نتائج التحقيقات.

ووافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، الأسبوع الماضي، على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي بعض الدول الخليجية.