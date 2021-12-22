مسؤول روسي يكشف عن حجم المبلغ المطلوب لاعمار سورية

حدد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، تكلفة إعمار سوريا، بنحو 800 مليار دولار أميركي، وربما اكثر من هذا المبلغ مشيرا الى ان الدولة السورية استنزفت معظم مواردها المالية خلال فترة الصراع مع المعارضة التي وصفها بـ الارهابيين.

800 مليار كلفة اعمار سورية

وقال لافرنتييف خلال اجتماع ممثلين للحكومة السورية والمعارضة والدول «الضامنة» الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، في العاصمة الكازاخية نورسلطان، أمس: «الخراب يسود سوريا، وبحسب بعض التقديرات، تبلغ قيمة إعادة بناء هذه الدولة 600 مليار دولار، ووفقاً لتقديرات أخرى، هي 800 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير».

وقال المسؤول الروسي ان حكومة دمشق وبعد 11 عاماً من المواجهة المسلحة "مع الإرهابيين"، استنزفت معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جداً تجاوز هذا الوضع، بدون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي».

لكن ووفقا لما أكده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تقدر عملية إعادة اعمار المدن المدمرة في سوريا بحوالي 900 مليار دولار وهى الفاتورة الأكبر في التاريخ الحديث لإعادة اعمار دولة مدمرة، وهذا المبلغ يثير لعاب الدول التي تتطلع لدور أكبر في عملية إعادة الاعمار عقب إيجاد حل سياسى للأزمة.

سورية فقدت مواردها

وتقول تقارير ان النظام السوري استعاد السيطرة على أكثر من 70% من البلاد، ولكن إعادة الإعمار وصلت إلى طريق مسدود بسبب الفاتورة الباهظة في وقت فقدت فيه البلاد ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي.

كما فر نصف سكان سوريا الى الخارج فغادر 5.6 ملايين منهم البلاد، ونزح 6.2 ملايين عن ديارهم، حيث يعيش حوالي 2.9 مليون منهم في منطقة إدلب، وحوالي 2.6 مليون في المناطق التي تديرها القوات الكردية، ونحو 1.3 مليون في جيوب من الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية المحاذية لتركيا.

بلد مدمر

لقد دمر العنف ثلث البنية التحتية للبلاد، و70% من شبكة الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه، كما تضررت واحدة من كل 3 مدارس، وأصبح نصف المستشفيات والعيادات والمستوصفات خارج العمل، إضافة إلى تدمير 7% من المنازل، وتضرر 20% منها، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار تقرير صادر عام 2020 عن المركز السوري لأبحاث السياسات المستقل إلى أن سوريا فقدت ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي بعد أن انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 20 مليار دولار عام 2019.