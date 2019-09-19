مسؤول سوري: مشاريع للاستثمار تؤمن السكن لمليون نسمة

كشف مسؤول سوري عن مشاريع معروضة للاستثمار تؤمن السكن لما يقارب مليون نسمة، مع تأمين تسهيلات بنكية مهمة، مشيرا إلى أن أسعار السكن ستكون مدروسة.

وأوضح مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري السوري، أحمد حمصي، لصحيفة "الوطن" السورية، أن هناك 12 فرصة جاهزة للتقدم إليها حاليا بهدف الاستثمار في مجال التطوير والبناء العقاري.

وأضاف: "مشاريعنا متكاملة، تقوم على إنشاء مجمعات سكنية ومدن صغيرة، تتيح لقاطنيها العيش في مستوى جيد، وجميع الخدمات اليومية اللازمة مؤمنة ضمنها".

وأشار إلى أن هذه الفرص تم عرضها على المستثمرين الأجانب والعرب خلال فعاليات معرض دمشق الدولي. وبين حمصي أن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة لدى الهيئة يبلغ 61 شركة، من بينها 6 شركات قطاع عام.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على ترخيص شركات التطوير العقاري، وهذه الشركات أغلبها محلية، وخاصة من المغتربين السوريين، إذ يسعى عدد منهم لإنشاء شركات تطوير عقاري محلية، وأغلبهم يملكون أراض يمكن جعلها كمناطق تطوير عقاري.