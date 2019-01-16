مسؤول صربي: لا صحة للأنباء عن مخطط لاغتيال الرئيس الروسي في صربيا
عنصران من القوات الخاصة الصربية / ارشيف
نفى مسؤول أمني رفيع في صربيا أن يكون للشاب المتطرف الأرمني، الذي تم إيقافه أي علاقة بزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المرتقبة إلى بلغراد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك صربيا" عن المسؤول الأمني، أن "كل هذه الأعمال والفعاليات ليس لها أي علاقة بزيارة الرئيس الروسي وغير مرتبطة بذلك".
هذا وكانت وسائل إعلام قد تحدثت في وقت سابق أن أجهزة الأمن الصربية ألقت القبض على متطرف أرمني، يشتبه في تحضيره لهجوم.
وعثرت الأجهزة الأمنية لديه على بندقية ومنظار وسكاكين، وبعد تفتيش منزله وجدت هناك أعلاما لتنظيم "داعش" ومواد دعائية، وكذلك مواد كيميائية يمكن استخدامها لصنع المتفجرات.
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