مساعدات انسانية تصل الى مخيم الركبان في جنوب شرق سوريا

وصلت الأربعاء قافلة مساعدات انسانية مخصصة لمخيم الركبان في جنوب شرق سوريا، حيث يعيش آلاف النازحين ظروفاً مأسوية قرب الحدود مع الأردن، في عملية هي الأولى منذ ثلاثة أشهر، وفق ما أعلن الهلال الأحمر العربي السوري.

وتضم القافلة، التي وصلت إلى أطراف المخيم، 133 شاحنة محمَّلة مواد إغاثية، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات صحية، بالإضافة إلى مواد تغذية وألبسة للأطفال، وفق ما أوضحت متحدثة باسم الهلال الأحمر السوري لوكالة فرانس برس.

وأوردت المنظمة في بيان "بعد ثلاثة أشهر على إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، تُكمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة واجبها الإنساني تجاه أكثر من 40 ألف شخص يعيشون في المخيم".

وتعد هذه أكبر قافلة تصل الى المخيم، وفق البيان، على أن تستمر الاستجابة على مدى سبعة أيام، يتخللها "إطلاق حملة تلقيح بإشراف فريق طبي تشمل لقاحات ضد مرض الحصبة، شلل الأطفال، التهاب الكبد والسل".

ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المخيم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي آتية من دمشق، بعد انقطاع استمر عشرة أشهر.

ويعاني مخيم الركبان، حيث يعيش نحو 50 ألف نازح من مناطق سورية عدة، ظروفا إنسانية صعبة، خصوصاً منذ العام 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً المنطقة "منطقة عسكرية". وتحتاج المساعدات الإنسانية الى أشهر طويلة للدخول إلى المخيم.

ويروي أحد النازحين في المخيم لفرانس برس أن "غالبية الناس هنا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، قوامها الزيت والزعتر، أو الزيتون أو اللبن مع الخبز".

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) منتصف الشهر الماضي، وفاة ثمانية أطفال على الأقل، معظمهم دون الأربعة أشهر، جراء البرد في المخيم القريب من قاعدة التنف، التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.