البرلمان المصري

كشفت مصادر في "تشريعية النواب" بالبرلمان المصري، في تصريح خاص لقناة "RT" عن مساع لرفع الحصانة البرلمانية عن المخرج خالد يوسف على خلفية "الفيديو الإباحي" لممثلتين مغمورتين.

وقال النائب في"ائتلاف دعم مصر"، ناصر حاتم، في تصريح خاص لقناة "RT" إن هناك توافقا بين نواب "ائتلاف دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن" على أن تقدم مذكرة لرئيس المجلس واللجنة التشريعية لرفع الحصانة البرلمانية عن المخرج، خالد يوسف، بعد ورود اسمه، بحسب المصدر، في تحقيقات النيابة العامة مع "الممثلتين المغمورتين".

وأكد ناصر حاتم أن الائتلاف تدارس الموقف جيدا واستقر الرأي لديه على ضرورة الوصول لحقيقة تورط المخرج (عضو البرلمان) في هذا الفعل من عدمه، وأن النيابة العامة وحدها، دون غيرها، القادرة على حسم تلك الأمور.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ موقف بعينه من النائب، لكن الفعل، أن صحت نسبته إليه، مشين ويستوجب تحقيقا شفافا ونزيها