مستشار زيلنسكي يكشف عن سبب الخلافات في جولة المفاوضات الرابعة

وصف مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بدأت اليوم الإثنين بالصعبة واعتبر إن التواصل بين الجانبين مستمر

اختلاف النظم السياسية

وقال المستشار الاوكراني وفي تغريدة على تويتر كتبها مع صورة للمحادثات التي تجري عبر رابط فيديو قال بودولياك: “تعبر الأطراف عن مواقفها المحددة، الاتصالات تجري لكنها صعبة، سبب الخلاف هو اختلاف النظم السياسية بشدة”.

اوكرانيا تصر على وقف اطلاق النار

وكان بودولياك، قد صرح صباح اليوم، أن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية.

وكتب: “مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية نقاش صعب”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا “لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة”.

فشل اللقاءات الثلاثة

واستأنف الروس والأوكرانيون المفاوضات عبر الفيديو صباح الاثنين بحسب العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا. وكان الفشل مصير اللقاءات الثلاث الأولى بين الجانبين في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس الماضي.

وتأتي هذه الجلسة الجديدة من المباحثات مع توسع رقعة النزاع العسكري بين البلدين مع وصول المعارك إلى الغرب الأوكراني غير بعيد عن حدود الناتو.

إلا أن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي توقع الأحد تسجيل تقدم في المفاوضات والاقتراب من الحصول على" موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها".

"وكان بوتين قد تحدث الجمعة عن تقدم إيجابي" في المفاوضات، في حين أشار نظيره الأوكراني زيلينسكي إلى تبني روسيا "نهجا مختلفا بشكل جوهري" في المحادثات.