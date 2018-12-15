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مستشار سابق لبن زايد: الغوغاء يسيطرون على "الشيوخ" الأمريكي

مستشار سابق لبن زايد: الغوغاء يسيطرون على "الشيوخ" الأمريكي
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