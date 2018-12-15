المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، عبد الخالق عبد الله

شن المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، عبد الخالق عبد الله، هجوما عنيفا على الكونغرس الأمريكي وأعضائه الذين وصفهم بـ”الغوغاء”.

جاء ذلك بعد أن أيد مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مساء الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحافي، جمال خاشقجي.

وفي تغريدة له على حسابه في “تويتر” قال عبدالله مهاجما قرار إدانة بن سلمان من قبل الكونغرس: “مجلس الشيوخ الأمريكي فيه عقلاء وفيه الغوغاء وتأكد أمس بالدليل القاطع أن الغوغاء تمكنوا من السيطرة عليه مؤقتاً واجتمعوا لتمرير قرار أحمق إنتقاماً من الرئيس ترامب”

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.