مستشار كيم للشؤون النووية يظهر بعد اشاعة اعدامه

دحضت كوريا الشمالية الاشاعات التي راجت عن اعدام كبير المفاوضنين النووين عقابا على فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) صورا تظهر كيم يونغ تشول، كبير مساعدي الرئيس كيم جونغ أون ، وهو بين المسؤولين المرافقين للزعيم أثناء حفلة موسيقية نظمتها زوجات بعض ضباط الجيش.

وكانت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أفادت بأن بيونغ يانغ أعدمت، في أعقاب فشل القمة الثانية بين كيم وترامب والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال شهر فبراير، مبعوث كيم الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، وأربعة مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية، فيما تم إخضاع كيم يونغ تشول، كبير المفاوضين مع سيئول وواشنطن، لعمل قسري و"تعليم إديولوجي" في محافظة نائية.