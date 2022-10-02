مستوطنة يهودية ترقص في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

ظهرت مستوطنة يهودية في مقطع فيديو الاحد، وهي ترقص بشكل استفزازي امام مسجد قبة الصخرة في المسجد الاقصى ، وذلك في احدث حلقة من سلسلة الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون خلال اقتحاماتهم للمسجد بحماية الجيش الاسرائيلي.

وفي اب/اغسطس الماضي، نشرت سائحة صورا شبه عارية في المسجد الأقصى ما اثار غضبا عارما عبر العالم الإسلامي، لكن لم تلبث ان ظهرت بعدها عشرات الصور المماثلة لسائحات اخريات استسهلن تدنيس قداسة المكان بتشجيع وحماية من الجيش الاسرائيلي.

وتقف السلطات الدينية الفلسطينية عاجزة عن فعل شئ، بعدما سيطرت إسرائيل، وبمنطق القوة والبطش، على كل ما يجري في محيط وداخل المسجد الأقصى.

#شاهد_فيديو#مستوطنة إسرائيلية ترقص بشكل "إستفزازي" في باحات #المسجد_الأقصى

إلى متى سيظلّ هذا الانتهاك الصارخ لحرمة الأقصى؟ pic.twitter.com/AN22BEdGOL — Imene Ben Slim || إيمان بن سليم (@Journaliste_Im) October 2, 2022

فحتى ما قبل 22 عاما، كان دخول السياح الى المسجد الاقصى يتم تحت إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية، وبما يتوافق مع قداسة المكان، لكن بعدها، قامت إسرائيل بقلب المعادلة، وباتت هي المسيطرة بحكم القوة.

وخلال السنوات الماضية، كثفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات التضييق والملاحقة لحراس المسجد الأقصى، حيث تمنعهم من التدخل في الاقتحاماتت التي ينفذها المستوطنون والسياح لحرم المسجد.

حماس تحذر من "انفجار"

والسبت، حذرت حركة حماس من أن "الممارسات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى ستؤدي إلى "انفجار" من شأنه أن "يغير شكل المنطقة والإقليم".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى خلال مهرجان في غزة بعنوان "الاقصى في خطر" ان "ممارسات الاحتلال في (المسجد) الأقصى خاصة، والقدس والضفة الغربية وفلسطين عامة، تنذر بانفجار غضب الأقصى الكبير".

وأضاف أنه "انفجار نووي ، بل سلسلة من الانفجارات ستغيّر شكل المنطقة والإقليم ، وخارطة العالم السياسية ، ولقد أعذر من أنذر".

كانت حماس حذرت قبل اسبوع من "معركة كبرى" في حال استمرت "الأعمال الاستفزازية" في المسجد الأقص بالتزامن مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية و"يوم الغفران".

وتوافد مئات الإسرائيليين إلى المدينة القديمة للصلاة عند الحائط الغربي، حائط المبكى بالنسبة لليهود وحائط البراق بالنسبة إلى المسلمين.

ويشكل المسجد الأقصى في القدس القديمة الذي تشهد باحاته بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.