مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة ويحرقون مركباتهم

واصلت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين، الجمعة، اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها فجرا، بإضرام النيران بعدد من المركبات الفلسطينية في قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

وذكرت مواقع محلية فلسطينية، أن "مجموعة من المستوطنين تسللت إلى قرية فرعتا في ساعات ما قبل الفجر، وأحرقوا عدة مركبات خاصة تعود للأهالي، فيما خط مستوطنون آخرون شعارات معادية على الجدران".

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الآثار الناجمة عن إحراق المركبات، فيما وصلت قوة من الدفاع المدني الفلسطيني إلى القرية، وأخمدت النيران المشتعلة في بعض المركبات التي أحرقها المستوطنون.

ومساء الخميس، أصيب مزارع من قرية كيسان شرق بيت لحم، برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن أحمد غزال، نائب رئيس مجلس قروي كيسان ، بأن "عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية "إيفي هناحل" المقامة على أراضي القرية والمحاذية لمستوطنة "معالي عاموس"، اعتدوا على المزارع عطا الله إبراهيم عبيات (53 عاما) بالضرب وإطلاق الكلاب التي نهشتهّ.

وأضاف بأن عبيات أصيب بجروح مختلفة، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، عدا عن نهش الكلاب لعدد من رؤوس الأغنام التي كان يرعاها.

وأشار غزال إلى أن المستوطنين اعتدوا عليه بعد أن تصدى لهم ورفض أوامرهم بالابتعاد وعدم اتخاذ الأرض مرعى لأغنامه، لافتا إلى أن هذا الاعتداء تكرر في الفترات السابقة وأصبح الرعاة لا يؤمنون على حياتهم.