مستوطنون يقتحمون الأقصى لليوم السادس على التوالي

اقتحم اليوم الثلاثاء عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي وبالتزامن مع سادس أيام عيد الفصح اليهودي بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام سطح المصلى القبلي.

وقام المستوطنون الاسرائيليون في اقتحام المسجد الاقصى على شكل مجموعات من قبل باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي قامت بإبعاد المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين ومنع الشبان من الدخول للمسجد الشريف وتأدية صلاة الفجر فيه.

وأدى الشبان صلاة الفجر قرب المسجد الأقصى، بعد منعهم من الصلاة فيه.

وأكدت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أن قطعان المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، كما أنهم تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وأيضا قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وانتشرت عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي عناصرها في القدس القديمة وقامت بنصب الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، فارضة تشديدات على أبواب المسجد، مانعة في الوقت ذاته الشبان من دخوله، كما قامت أيضا باحتجاز هويات بعض الوافدين عقب تفتيشهم.