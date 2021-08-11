مستوطنون يقتحمون الاقصى والجيش الاسرائيلي يهدم منشآت سكنية جنوبي الضفة

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى الاربعاء، بحراسة الشرطة الاسرائيلية، فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت مدنية فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 87 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباحا بحراسة الشرطة الإسرائيلية، مضيفة ان من بين المقتحمين الحاخام يهودا غليك، العضو السابق بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو.

وعادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

هدم جنوبي الضفة

الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأربعاء، منشآت مدنية فلسطينية، وصادرت خيمة سكنية، جنوبي الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود (غير حكومية) جنوبي مدينة الخليل لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة مَسافر يطّا، وشرعت بعملية هدم طالت 4 مساكن مشيّدة من الطوب والصفيح".

وأضاف أن قوات الاحتلال "هدمت بئرا لجمع المياه، وصادرت خيمة سكنية".

وذكر العمور، أن عملية الهدم "خلّفت عددا من العائلات في العراء، وتحت أشعة الشمس".

وقال إن عمليات الهدم تأتي بدعوى "البناء دون ترخيص، وتهدف إلى إجبار السكان على ترك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية".

وفي سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت مزرعة لتربية الدواجن في بلدة الولَجة غربي بيت لحم (جنوب) بدعوى البناء دون ترخيص.

وأضاف الشهود، أن عددا كبير من الدواجن، نفق، جراء عملية الهدم.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.