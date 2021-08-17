مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما هدمت حضانة للاطفال في المدينة

اقتحام من باب المغاربة

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة من جهة باب المغاربة، من بينهم مسؤول في “دائرة الآثار” الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

وانتشرت قوات كبيرة من أفراد الشرطة الإسرائيلية لتوفير الحماية للمستوطنين المقتحمين، وقاموا بالتواجد على بوابات المسجد الاقصى، والتضييق على المواطنين المقدسيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نظام أبو رموز (40 عاما)، خلال تواجده أثناء اقتحام المستوطنين.

الاحتلال يهدم حضانة

وفي بلدة صفافا بالقدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال حضانة أطفال في منطقة الصافح من البلدة، حيث كان من المقرر أن تبدأ عملها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال شهود عيان، إن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، هدمت حضانة الأطفال، والتي تعود ملكيتها للمواطن المقدسي محمد حسين جمعة.