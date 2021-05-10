مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب المسجد الأقصى

أقدم مستوطن إسرائيلي اليوم الإثنين، على دهس شابٍ فلسطيني عند باب الأسباط قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمستوطن وهي يدهس بسيارته شابا فلسطينيا، فيما انقض شبان آخرون على المستوطن واستهدفوه بالحجارة والضرب.

وتسود حالة من التوتر الشديد مدينة القدس إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على المعتكفين داخل المسجد الأقصى، وسط إطلاق كثيف للرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع.

وأسفر اعتداء جنود الاحتلال عن إصابة المئات من المعتكفين.