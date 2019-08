مستوطن يرفع علم السعودية في القدس (فيديوهات)

הלך טוב אתמול הסרטון, הסעודים ביקשו עוד אחד עם דגל ישראל, היו רוחות חזקות אתמול במגדל דוד, אז קשרתי עלי את הדגל. לצד הרבה קללות וגידופים, היה גם הרבה ברכות ואיחולים לשלום.



اتمنى ان يتحقق سلام بين الدولتين وبين الشعبين



I wish for peace between the two countries pic.twitter.com/E4yVFD6JVf