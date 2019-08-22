مستوطن يرفع علم السعودية في القدس (فيديوهات)

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلا يهوديا وهو يرفع العلم الوطني للمملكة السعودية وسط مدينة القدس.

وفي ذلك الفيديو المنشور أمس الأربعاء على حساب "إسرائيل بالعربية" في "تويتر" والذي تديره الوزارة، قال الرجل إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: " لولا الأحلام لما تحققت الأماني"

وسُجّل هذا الفيديو أمام برج القلعة داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة للقدس.

הלך טוב אתמול הסרטון, הסעודים ביקשו עוד אחד עם דגל ישראל, היו רוחות חזקות אתמול במגדל דוד, אז קשרתי עלי את הדגל. לצד הרבה קללות וגידופים, היה גם הרבה ברכות ואיחולים לשלום.



اتمنى ان يتحقق سلام بين الدولتين وبين الشعبين



I wish for peace between the two countries pic.twitter.com/E4yVFD6JVf — יענקי פרבר (@yankihebrew) August 22, 2019

يوصف الرجل نفسه على حسابه في "تويتر" بأنه "صحفي دولي مستقل لا يعبر عن رأي أي جهة".

وجاء نشر هذا الفيديو على الحساب الرسمي للوزارة ضمن إطار جهود الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في تطبيع علاقاتها مع بعض جيرانها العرب، لاسيما الدول الخليجية، للوقوف في وجه الخصم المشترك إيران.