مسقط: مزاعم اسرائيل اقامه علاقات دبلوماسية معها عارية عن الصحة

منشور 02 تمّوز / يوليو 2019 - 02:56
يوسي كوهين، قد أعلن مؤخرا أن تل أبيب أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مسقط
يوسي كوهين، قد أعلن مؤخرا أن تل أبيب أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مسقط

اكدت سلطنه عمان ان مزاعم دولة الاحتلال اقامة علاقات دبلوماسية معها عارية عن الصحة

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأنباء المتداولة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست صحيحة 

ونقل حساب وزارة خارجية السلطنة على "تويتر" عن مصدر مطلع وصفه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل، بأنها لا أساس لها من الصحة.


وقالت الخارجية العمانية في تغريدة لاحقة إن السلطنة "حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكان رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن مؤخرا أن تل أبيب أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مسقط، وأقامت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك.


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