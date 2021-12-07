مسلحون يختطفون شقيق نائب عن حزب الله اللبناني

أقدم مسلحون الثلاثا، على اطلاق النار على شقيق نائب من حزب الله اللبناني في مدينة الهرمل شمال شرقي البلاد، واصابوه في قدميه قبل ان يقوموا باختطافه، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة إن "عددا من الأشخاص أقدموا على خطف شقيق النائب إيهاب حمادة من أمام منزله في الهرمل" على الحدود مع سوريا.

واوضحت إن "مسلحين يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، أطلقوا النار أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة".

أقدم مسلحون يستقلّون سيارة رباعية الدفع على إطلاق النار على المدعو "و.حمادة" أمام منزله في الهرمل

ووفقاً للمعلومات فقد أصيب حمادة برصاصات في قدميه،ومن ثم جرى خطفه من قبل المسلحين الذين ذهبوا به إلى جهة مجهولة

يُشار إلى أنّ الشخص الذي حصلت معه الحادثة هو شقيق النائب إيهاب حمادة. — Abbas Hamieh (@abbashamieh33) December 7, 2021

من جهته قال موقع "​النشرة​" ان عملية الاختطاف جاءت على خلفية خلافات ثأرية، مضيفا ان حالة من التوتر تسود الان في مدينة الهرمل.

ولاحقا، تحدثت تقارير عن اطلاق مسلحين النار على منزل في الهرمل، على خلفية خطف شقيق النائب حمادة، ما اسفر عن اصابة زوجة صاحب المنزل.