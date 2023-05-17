مسلحون يغتالون قاضيا امام منزله في درعا

اغتال مسلحون بالرصاص قاضيا في محكمة صلح مدينة الحراك بمحافظة درعا جنوبي سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.



وقال المرصد انه جرى استهداف القاضي منذر عثمان السلامات الذي يعمل ايضا مستشارا لدى محكمة استئناف الجنح في مدينة درعا، وذلك باطلاق النار عليه امام منزله في مدينة إزرع بريف المحافظة.

ويعد القاضي السلامات احدث ضحية لعمليات الاغتيال التي تشهدها محافظة درعا وسط حالة من الفلتان الامني منذ استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة عليها قبل عامين.

وقال المرصد انه وثق مقتل 150 شخصا في درعا منذ مطلع العام الجاري، بينهم قاض اخر وطفلان وثلاث نساء.

منذ 12 عاماً وحتى اليوم .. لا تتوقف الثورة عن استهداف الكفاءات الوطنية السورية

الزمان : اليوم 17/5/2023

المكان : #درعا

استشهاد مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا وقاضي محكمة منطقة #الحراك القاضي منذر عثمان السلامات برصاص مسلحين أمام منزله في مدينة إزرع pic.twitter.com/Nv8btTBEAC — جرائم الثورة السورية The crimes of SR 2011 (@qatalatni24015) May 17, 2023

وغالبية القتلى في تلك الحوادث هم من الاجهزة الامنية التابعة للحكومة السورية، فيما البقية هم من المقاتلين السابقين الذين اجروا عمليات تسوية مع السلطات ولم ينضموا بعد ذلك لأي جهة عسكرية، بحسب المرصد.

تسوية اوضاع المسلحين والمطلوبين

ومنذ استعادتها السيطرة على المحافظة، شرعت السلطات الحكومية في عمليات تسوية لأوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه، وكذلك من المطلوبين للخدمة العسكرية.

وتولى الجيش الروسي قيادة اتفاقات التسوية في بداياتها حيث خاض مفاوضات مع مختلف الجماعات والفصائل التي كانت تنشط في محافظة درعا، وذلك من اجل تسليم اسلحتهم او الخروج منها في حال رفضهم الاتفاقات.

ولاحقا، تولت السلطات السورية عمليات التسوية التي جرى خلالها تصويب اوضاع المئات من الاشخاص,

وشملت احدث عمليات شرعت فيها السلطات الثلاثاء، 25 مطلوبا في بلدة الميادين في درعا بحسب ما افاد موقع "تجمع أحرار حوران" المُهتم بتغطية أخبار الجنوب السوري.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" ان هؤلاء سلموا اسلحتهم الفردية الى مركز افتُتِح ليوم واحد في المدينة.