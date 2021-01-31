مسلحون يقتحمون فندقا في مقديشو ويتحصنون داخله بعد استهدافه بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة

فجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها عند مدخل فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو الاحد، وذلك قبل ان يقتحم مسلحون الفندق ويتحصنوا داخله وسط دوي اطلاق نار.

وقال مصدر امني إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق (أفريك) الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون".

وأضاف المصدر، أنه بعد لحظات من التفجير اقتحم مسلحون (لم يتسن التأكد من عددهم) الفندق وتحصنوا فيه.

وأشار إلى أنه يسمع أصوات تبادل لإطلاق النار بين حراس الفندق والمهاجمين.

ووفق المصدر ذاته، وصلت قوات أمنية كبيرة إلى موقع التفجير، دون مزيد من التفاصيل.

والفندق المذكور يقع في الشارع المؤدي لمطار مقديشو الدولي، ويقع بالقرب منه نقطة تفتيش مهمتها تأمين المطار، حسب مراسل الأناضول.

وسبق أن استضاف الفندق مؤتمرات سياسية إلى جانب حملات انتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية.

لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقالت الشرطة إن الهجوم أوقع خسائر بشرية لكن الأرقام غير معروفة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال صاحب متجر يُدعى علي عبد الله لرويترز عن الحادث الذي وقع في منطقة الكيلومتر الرابع المزدحمة بالمدينة الساحلية "انفجرت سيارة مسرعة قرب الفندق ونقطة التفتيش. الانفجار هز المنطقة وأعقبه إطلاق نار كثيف".

وأضاف "أظن أن المسلحين دخلوا فندق أفريك. هذا هو المكان الذي يدور فيه تبادل إطلاق النار الآن".

وشاهد صحفي من رويترز قوات الأمن تحاصر المنطقة، حيث يتم تفتيش السيارات المتوجهة إلى المطار. ويجتمع الساسة بانتظام في هذا الفندق.

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق علي إنه تسنى إنقاذ كثيرين داخل الفندق. وأضاف لرويترز "لا بد أن تكون هناك خسائر بشرية لأن المتشددين بدأوا العملية أولا بهجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف الجدار".

وتابع قائلا "العملية ما زالت مستمرة، وسنعرف عدد المصابين لاحقا".

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة لحكم الصومال وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن ما حدث اليوم.



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