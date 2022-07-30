مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون الفنانات

شهدت بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، حادثة شنيعة عندما اقتحمت مجموعة مسلحة موقع لتصوير اغنية فيديو كليب حيث اغتصبو الفنانات والراقصات المشاركات في التصوير

وكشف وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي، إن العصابة هاجمت فريق العمل، أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير وتم اغتصاب 8 فتيات في موقع التصوير

وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال

كما تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُردوا من ملابسهم

لكن تقارير صحافية أفادت أنه على خلاف ما ذكره الوزير، أسفرت عمليات الدهم التي نفذتها الشرطة، عن توقيف 67 شخصًا، بعد معاينة سيلي موقع الجريمة بنفسه، برفقة كبار مسؤولي الشرطة. كذلك أدت تلك المداهمات إلى حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقال سيلي تم اعتقال 3 مشتبه فيهم و "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين"، حيث يجري استخلاص المعادن، ومواد أخرى من الأرض بشكل غير مرخص عبر مجموعة العصابات وتتلقى شرطة جنوب إفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا عن حالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة تبقى طي الكتمان