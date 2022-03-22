مسلحون يقتلون ويخطفون العشرات في قرية شمال غرب نيجيريا

قالت وسائل اعلام محلية، ان مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية في شمال غرب نيجيريا، حيث قتلوا واختطفوا العشرات من سكانها.

وقالت الشرطة ان 16 على الاقل من سكان القرية قتلوا في الهجوم الذي يعد احدث حلقة من مسلسل العنف الذي تنسبه السلطات إلى عصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم "قطّاع طرق".

ومن جهته، اكتفى مكتب حاكم ولاية زامفارا بذكر وقوع الهجوم. وقال في بيان إن "العديد من الأرواح أزهقت كما أصيب آخرون بجروح"، من دون أن يقدّم أي حصيلة للقتلى أو الجرحى.

وقال المتحدّث باسم الشرطة المحليّة محمد شيخو إنّ عشرات المسلّحين على متن دراجات نارية هاجموا قرية غانار-كياوا في ولاية زامفارا حيث قتلوا 16 قروياً، مضيفا ان "الارهابيين.. فرّوا قبل وصول الشرطة".

وأكّد المتحدّث أنّ "عناصر الشرطة والجيش انتشروا في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات وملاحقة قطاع الطرق".

وبدورها أوردت الصحافة المحلية حصيلة أكبر بكثير للهجوم، مؤكّدة سقوط 37 قتيلاً على الأقلّ، بينهم زعيم القرية، واختطاف عشرات القرويين على أيدي المهاجمين.

ومنذ سنوات تشهد مناطق في وسط نيجيريا وشمالها الغربي اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية نزاعات على الأراضي وموارد المياه، كما يرتكب "قطاع الطرق" عمليات قتل ونهب وخطف.

وفي مواجهة ازدياد هذه الهجمات، صنّفت الحكومة مؤخراً هذه الجماعات الإجرامية تنظيمات "إرهابية".