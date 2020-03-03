مسلحون يمثلون بجثة طيار سوري في إدلب

مثّل الإرهابيون بجثة الطيار السوري الذي أسقط الجيش التركي طائرته اليوم في إدلب، وبثوا مشاهد تقشعر لها الأبدان، غير عابئين بأي شرائع أو قوانين إنسانية.

وقطع الإرهابيون أذن الطيار وأنفه وشوهوا وجهه بطريقة بشعة.

وسمع صوت أحد الإرهابيين وهو يشمت بالقتيل على وقع صيحات التكبير، وينعته بنعوت نابية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 11.03 صباح اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة للجيش السوري من طراز L-39 في إطار عملية "درع الربيع" في إدلب السورية.