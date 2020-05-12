مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

اقتحم مسلحون مستشفى في كابول الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فرّ من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن “قواتنا الخاصة في المكان”.

بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه “كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل”. (أ ف ب)