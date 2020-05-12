مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

اقتحم مسلحون مستشفى في كابول الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فرّ من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن “قواتنا الخاصة في المكان”.
بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه “كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل”. (أ ف ب)
Breaking: From NATO's longest war...Unverified Attack on #MSF hospital IN Kabul's Dasht-e-Barchi in Afghanistan.— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 12, 2020
REPORTS:
Heavy gunfire.
De Facto UK-in-Syria-backed ISIS claim responsibility.
Another explosion in Nangarhar.#InternationalNursesDay2020#coronavirus pic.twitter.com/s7jRmGgrug