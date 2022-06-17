مسلح يفتح النار أمام كنيسة بولاية ألاباما ويقتل شخصين

قتل مسلح شخصين واصاب ثالثا عندما فتح النار الخميس، أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا بالرصاص، موضحة أنها احتجزت مشتبها به الهجوم الذي يعد احدث واقعة في سلسلة عمليات اطلاق النار الجماعية التي تجتاح الولايات المتحدة..

وأكدت الشرطة وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة.

وقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18,00 (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

وقال ضابط في شرطة فيستافيا هيلز في إفادة صحفية: "حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل مشتبه به بمفرده إلى اجتماع كنسي صغير وبدأ في إطلاق النار، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، توفي اثنان منهم، فيما يتلقى الآخر العلاج من إصابة مجهولة في مستشفى محلي".

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات.