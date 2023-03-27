مراهقة تقتل 6 اشخاص بينهم 3 اطفال داخل مدرسة اميركية

فتحت شابة مراهقة النار داخل مدرسة مسيحية خاصة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة الاثنين، فقتلت ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال قبل ان تلقى مصرعها برصاص الشرطة، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية .

وقالت الشرطة ان الشابة المراهقة استخدمت بندقيتين ومسدسا على الاقل خلال الهجوم الذي نفذته داخل مدرسة العهد التابعة للكنيسة المشيخية.

واضافت ان المهاجمة التي لم تعرف دوافعها قد قتلت بدورها على يد الشرطة.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

كانت وسائل اعلام نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي قولهم انه تم الاعلان عن وفاة الاطفال الثلاثة لدى وصولهم الى المستشفى، وذلك حراء اصابتهم بعيارات نارية.

اشارت المصادر نفسها الى ان 33 موظفا و260 طالبا كانوا في المدرسة عند وقوع الهجوم.