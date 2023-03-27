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مراهقة تقتل 6 اشخاص بينهم 3 اطفال داخل مدرسة اميركية

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 05:18
مسلح يفتح النار ويقتل 3 اطفال بمدرسة ابتدائية اميركية

فتحت شابة مراهقة النار داخل مدرسة مسيحية خاصة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة الاثنين، فقتلت ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال قبل ان تلقى مصرعها برصاص الشرطة، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية .

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وقالت الشرطة ان الشابة المراهقة استخدمت بندقيتين ومسدسا على الاقل خلال الهجوم الذي نفذته داخل مدرسة العهد التابعة للكنيسة المشيخية.

واضافت ان المهاجمة التي لم تعرف دوافعها قد قتلت بدورها على يد الشرطة.

كانت وسائل اعلام نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي قولهم انه تم الاعلان عن وفاة الاطفال الثلاثة لدى وصولهم الى المستشفى، وذلك حراء اصابتهم بعيارات نارية.

اشارت المصادر نفسها الى ان 33 موظفا و260 طالبا كانوا في المدرسة عند وقوع الهجوم.

كلمات دالة:ناشفيلتينيسيالولايات المتحدة

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